БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БЕЛИНВЕСТБАНКА СОСТОИТСЯ 31 МАРТА

17:55 11.03.2022 31 марта 2022 года в заочной форме состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Белинвестбанк». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на собрании планируется рассмотреть десять вопросов. Помимо организационных вопросов, планируется заслушать отчеты Наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления ОАО «Белинвестбанк» по итогам работы за 2021 год. Акционеры утвердят распределение прибыли и выплату дивидендов за 2021 год, а также нормативы распределения прибыли ОАО «Белинвестбанк» на 2022 год и другие вопросы.