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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БЕЛИНВЕСТБАНКА СОСТОИТСЯ 31 МАРТА
17:55 11.03.2022
31 марта 2022 года в заочной форме состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Белинвестбанк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на собрании планируется рассмотреть десять вопросов.
Помимо организационных вопросов, планируется заслушать отчеты Наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления ОАО «Белинвестбанк» по итогам работы за 2021 год.
Акционеры утвердят распределение прибыли и выплату дивидендов за 2021 год, а также нормативы распределения прибыли ОАО «Белинвестбанк» на 2022 год и другие вопросы.
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