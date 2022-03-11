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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК РАЗВИТИЯ ПЕРЕЙДЕТ НА АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
16:35 11.03.2022
ОАО «Банк развития Республики Беларусь» перейдет на альтернативные SWIFT системы передачи финансовой информации. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили пресс-службе финучреждения.
Как уже сообщалось, решением Европейского союза от 9 марта 2022 года в отношении Банка развития с 20 марта 2022 года вводятся временные ограничительные меры по отключению от Межбанковского сообщества финансовых телекоммуникаций — SWIFT.
«Вместе с тем <...> приняты меры по использованию альтернативных систем передачи финансовой информации для обеспечения своевременного исполнения обязательств Банка развития по проведению расчетов с юридическими лицами во всех валютах», - отметили в банке.
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