ОАО «Банк развития Республики Беларусь» перейдет на альтернативные SWIFT системы передачи финансовой информации. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили пресс-службе финучреждения.

Как уже сообщалось, решением Европейского союза от 9 марта 2022 года в отношении Банка развития с 20 марта 2022 года вводятся временные ограничительные меры по отключению от Межбанковского сообщества финансовых телекоммуникаций — SWIFT.

«Вместе с тем <...> приняты меры по использованию альтернативных систем передачи финансовой информации для обеспечения своевременного исполнения обязательств Банка развития по проведению расчетов с юридическими лицами во всех валютах», - отметили в банке.