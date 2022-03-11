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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РАСШИРЕНЫ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТОЧЕК БАНКА ВТБ (БЕЛАРУСЬ)
15:44 11.03.2022
С 10 марта 2022 года доступны дополнительные возможности использования денежных средств с помощью карточек Visa и Mastercard, эмитированных банком ВТБ (Беларусь).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь снятие наличных денежных средств в белорусских рублях доступно в банкоматах и терминалах, установленных в кассах банков – резидентов Республики Беларусь.
В Интернет-банке и мобильном приложении VTB mBank перевод денежных средств возможен с карточек банка ВТБ (Беларусь) в белорусских рублях на карты платежной системы «МИР», выпущенные банками Российской Федерации и иных стран.
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