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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РРБ-БАНК С 11 МАРТА ПОВЫШАЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ
14:07 11.03.2022
ЗАО «РРБ–Банк» с 11 марта 2022 г. повышает размер процентных ставок по вновь оформляемым вкладам (депозитам физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки по вкладам в белорусских рублях составят:
«+ 5 к месяцу» и «+5 к месяцу с пролонгацией» – 15% годовых;
«Безотзывный на 2 месяца» – 19% годовых;
«RRB-online BYN 2 месяца капитализация» и «RRB-online BYN 2 месяца проценты на счет» – 19,5% годовых;
«Безотзывный на 3 месяца» – 20% годовых;
«RRB-online BYN 3 месяца капитализация» и «RRB-online BYN 3 месяца проценты на счет» – 20,5% годовых;
«Безотзывный на 7 месяцев» – 21% годовых;
«RRB-online BYN 7 месяцев капитализация» и «RRB-online BYN 7 месяцев проценты на счет» – 21,5% годовых;
«Безотзывный на 13 месяцев» – 22% годовых;
«RRB-online BYN 13 месяцев капитализация» и «RRB-online BYN 13 месяцев проценты на счет» – 22,5% годовых;
«Point`овый безотзывный в белорусских рублях» – 22% годовых.
В долларах США: «Европейский на 2 года лояльный», «Безотзывный на 13 месяцев», «RRB-online USD 24 капитализация» и «RRB-online USD 24 проценты на счет» – 6% годовых.
В евро: «Европейский на 2 года лояльный», «Безотзывный на 13 месяцев», «RRB-online EUR 24 капитализация» и «RRB-online EUR 24 проценты на счет» – 5,5% годовых.
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