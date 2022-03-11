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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СБЕР БАНК ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ В ИНВАЛЮТЕ, ПРОВЕДЕНИИ ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫХ И ДРУГИХ ОПЕРАЦИЙ
13:07 11.03.2022
ОАО «Сбер Банк» ввело временные ограничения на открытие текущих (расчетных) счетов в иностранной валюте, в том числе с использованием банковских пластиковых карт в подразделениях банка, а также в Сбербанк Онлайн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, установлен лимит на выдачу наличной иностранной валюты с банковских платежных карт, выпущенных к счетам в белорусских рублях/ долларах США/евро, в сумме эквивалентной 500 долларов в день.
Кроме того, введен лимит на выдачу наличных денежных средств и безналичное перечисление с текущих (расчетных) счетов, открытых в долларах США/евро, без активной карты в сумме 500 долларов/евро в день и 5000 долларов/евро в месяц;
Помимо этого, вводится ряд изменений по денежным переводам физических лиц в иностранной валюте и некоторым операциям с отзывными депозитами «Сохраняй» и «Премиум Доверительный», открытых в долларах США/евро до 10 марта 2022 года.
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