ОАО «Сбер Банк» ввело временные ограничения на открытие текущих (расчетных) счетов в иностранной валюте, в том числе с использованием банковских пластиковых карт в подразделениях банка, а также в Сбербанк Онлайн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, установлен лимит на выдачу наличной иностранной валюты с банковских платежных карт, выпущенных к счетам в белорусских рублях/ долларах США/евро, в сумме эквивалентной 500 долларов в день.

Кроме того, введен лимит на выдачу наличных денежных средств и безналичное перечисление с текущих (расчетных) счетов, открытых в долларах США/евро, без активной карты в сумме 500 долларов/евро в день и 5000 долларов/евро в месяц;

Помимо этого, вводится ряд изменений по денежным переводам физических лиц в иностранной валюте и некоторым операциям с отзывными депозитами «Сохраняй» и «Премиум Доверительный», открытых в долларах США/евро до 10 марта 2022 года.