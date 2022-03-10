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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


АЛЬФА-БАНК РАБОТАЕТ НАД ЗАПУСКОМ КАРТОЧЕК БЕЛКАРТ-МИР


12:18 11.03.2022

ЗАО «Альфа-Банк» в настоящее время работает над запуском карточек Белкарт-Мир, которыми можно расплачиваться в российских сервисах.

Как сообщает пресс-служба финучреждения, выпуск карточек планируется с апреля текущего года.

В банке также прокомментировали влияние ухода Mastercard и Visa из России на карты белорусских банков.

Так, владельцы карт Visa и Mastercard всех белорусских банков не смогут совершать операции по картам, находясь в Российской Федерации, а также платить в российских интернет-магазинах и сервисах, которые используют национальный эквайринг для приема платежей по картам (из таких: Ozon, Wildberries, Joom, сервисы Яндекса, Uber, ivi и др.). Яндекс Go, Uber и Wildberries частично проводят свои операции через сервисы в Беларуси и Нидерландах, поэтому некоторые оплаты все же смогут пройти.

Кроме того, невозможно будет пополнять российские электронные кошельки или проводить операции через эти кошельки, если к ним привязана карта Visa/Mastercard, переводить деньги по номеру карты на карты российских банков и получать переводы/выплаты из российских сервисов, которые используют российский эквайринг для приема платежей по картам.
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