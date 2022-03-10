БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ЦЕПТЕР БАНК ИЗМЕНИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В ИНВАЛЮТЕ ДЛЯ ФИЗЛИЦ

11:45 11.03.2022 ЗАО «Цептер Банк» с 10 марта 2022 года изменило процентные ставки по вкладам в инвалюте для физлиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вкладу «Цептер Соната» на 750 дней ставка составит 5,5% годовых (USD) и 5,5% годовых (EUR). По депозиту «Цептер Лояльный 130 дней» ставка составит 5,0% годовых (USD), по вкладу «Цептер Аккорд» на 35 дней - 4,0% годовых (USD). По вкладу «Цептер Гармония» на 95 дней ставка составит 4,30% годовых (USD), а по онлайн-вкладу «Цептер Smart Стандарт» на 35 дней - 4,0% годовых (USD). По онлайн-вкладу «Цептер Smart Комфорт» на 95 дней ставка составит 4,30% годовых (USD).