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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ЦЕПТЕР БАНК ИЗМЕНИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В ИНВАЛЮТЕ ДЛЯ ФИЗЛИЦ


11:45 11.03.2022

ЗАО «Цептер Банк» с 10 марта 2022 года изменило процентные ставки по вкладам в инвалюте для физлиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вкладу «Цептер Соната» на 750 дней ставка составит 5,5% годовых (USD) и 5,5% годовых (EUR).

По депозиту «Цептер Лояльный 130 дней» ставка составит 5,0% годовых (USD), по вкладу «Цептер Аккорд» на 35 дней - 4,0% годовых (USD).

По вкладу «Цептер Гармония» на 95 дней ставка составит 4,30% годовых (USD), а по онлайн-вкладу «Цептер Smart Стандарт» на 35 дней - 4,0% годовых (USD).

По онлайн-вкладу «Цептер Smart Комфорт» на 95 дней ставка составит 4,30% годовых (USD).
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