БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПРИОРБАНК ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ СОВЕРШАТЬ ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО КАРТОЧКАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ

11:12 11.03.2022 «Приорбанк» ОАО c 11 марта 2022 года предоставил возможность совершать валютные операции по карточкам в белорусских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, клиенты банка могут использовать дебетовые карточки Приорбанка в белорусских рублях для совершения валютных операций, в том числе за рубежом — рассчитываться в торговой сети, совершать покупки онлайн, снимать наличные в банкомате, осуществлять переводы в интернет-банке и мобильном приложении Prior Online — в пределах суммы 3000 BYN в день в эквиваленте.