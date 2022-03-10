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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРИОРБАНК ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ СОВЕРШАТЬ ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО КАРТОЧКАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
11:12 11.03.2022
«Приорбанк» ОАО c 11 марта 2022 года предоставил возможность совершать валютные операции по карточкам в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, клиенты банка могут использовать дебетовые карточки Приорбанка в белорусских рублях для совершения валютных операций, в том числе за рубежом — рассчитываться в торговой сети, совершать покупки онлайн, снимать наличные в банкомате, осуществлять переводы в интернет-банке и мобильном приложении Prior Online — в пределах суммы 3000 BYN в день в эквиваленте.
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