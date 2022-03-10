БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАГРОПРОМБАНК УВЕЛИЧИЛ СТАВКИ ПО СРОЧНЫМ ВКЛАДАМ В ИНВАЛЮТЕ

10:39 11.03.2022 ОАО «Белагропромбанк» с 10 марта 2022 года увеличило размер процентных ставок по срочным вкладам в инвалюте. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для вновь заключаемых договоров по срочным депозитам «Плюс к стабильности» и «Весенний Плюс» сроком хранения 35 календарных дней в зависимости от условий ставки составят: в долларах США - 6,7% годовых, в евро - 5,9% годовых и в российских рублях - 20,5% годовых.