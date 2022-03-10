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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ ПРИНЯЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БАНКОВ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
09:43 11.03.2022
Нацбанк Беларуси принял дополнительные меры поддержки банков в условиях санкций.
"В целях обеспечения устойчивого функционирования банков, небанковских кредитно-финансовых организаций и открытого акционерного общества "Банк развития Республики Беларусь" (далее – банки) c учетом продолжающегося негативного влияния внешних факторов Национальным банком приняты дополнительные временные меры, направленные на повышение возможностей банков по сохранению финансовой поддержки реальному сектору экономики", - говорится в сообщении регулятора.
В частности, до 31 декабря 2022 года банкам предоставлены следующие дополнительные возможности:
при классификации активов, подверженных кредитному риску, и условных обязательств, а также формировании специальных резервов по ним не учитывать влияние курсовых разниц после 1 февраля 2022 года;
при оценке достаточности у должника поступлений в иностранной валюте включать в расчет входящего потока российские рубли и китайские юани независимо от валюты кредитной задолженности;
при расчете достаточности нормативного капитала снижать степень риска по кредитам, выданным ранее по ставке, превышающей расчетную величину стандартного риска, с 500 до 100 процентов.
Кроме того, банкам рекомендовано осуществлять в 2022 году приоритетное направление прибыли за 2019-2021 годы и нераспределенной прибыли прошлых лет в резервный и уставный фонды, не осуществлять выплаты дивидендов акционерам.
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