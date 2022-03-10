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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ТЕХНОБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ВЫПЛАТЫ ПЕРЕВОДОВ ПО ЧАСТНЫМ ПЛАТЕЖНЫМ СИСТЕМАМ В USD И EUR


17:47 10.03.2022

ОАО "Технобанк" приостанавливает выплаты переводов по частным платежным системам в USD и EUR.

"По независящим от банка обстоятельствам Технобанк вынужден временно приостановить выплаты переводов по частным платежным системам в долларах США и евро с 14:00 10 марта 2022 года", - говорится в сообщении финучреждения.

В то же время отправка переводов будет осуществляться в стандартном режиме.
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