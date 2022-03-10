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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БТА БАНК ПРЕДЛАГАЕТ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ РАСПОРЯЖЕНИЯ СРЕДСТВАМИ В ИНВАЛЮТЕ
16:41 10.03.2022
ЗАО «БТА Банк» предлагает альтернативные способы распоряжения средствами в иностранной валюте.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, предлагается размещение средств в иностранной валюте в отзывные депозиты с максимальной процентной ставкой 5,8% годовых (по состоянию на 11 марта 2022 года).
Кроме того, банк предлагает размещение средств в инвалюте в безотзывные депозиты с максимальной ставкой 7% годовых (по состоянию на 11 марта 2022 года).
В банке также предлагают снятие наличных белорусских рублей по курсу Национального Банка Республики Беларусь. Для заказа необходимой суммы необходимо обратиться в отделение банка и написать заявление. Выплата наличных белорусских рублей будет произведена через 5 рабочих дней со дня получения письменного заявления клиента.
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