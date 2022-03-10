ЗАО «БТА Банк» предлагает альтернативные способы распоряжения средствами в иностранной валюте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, предлагается размещение средств в иностранной валюте в отзывные депозиты с максимальной процентной ставкой 5,8% годовых (по состоянию на 11 марта 2022 года).

Кроме того, банк предлагает размещение средств в инвалюте в безотзывные депозиты с максимальной ставкой 7% годовых (по состоянию на 11 марта 2022 года).

В банке также предлагают снятие наличных белорусских рублей по курсу Национального Банка Республики Беларусь. Для заказа необходимой суммы необходимо обратиться в отделение банка и написать заявление. Выплата наличных белорусских рублей будет произведена через 5 рабочих дней со дня получения письменного заявления клиента.