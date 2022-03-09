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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ SWIFT
14:43 10.03.2022
ОАО «Белагропромбанк» проинформировало о временном отключении от Межбанковского сообщества финансовых телекоммуникаций — SWIFT.
«Сообщаем, что решением Европейского союза от 9 марта 2022 г ОАО «Белагропромбанк» с 20 марта 2022 г будет временно отключено от Межбанковского сообщества финансовых телекоммуникаций — SWIFT. Вместе с тем банк заранее провел всю необходимую работу по обеспечению бесперебойной деятельности банка в части проведения расчетов, исполнения транзакций по платежным карточкам и иных сервисов для частных и корпоративных клиентов», - говорится в сообщении.
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