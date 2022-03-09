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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПРИОРБАНКА ПРОЙДЕТ 30 МАРТА
12:11 10.03.2022
30 марта 2022 года в очной форме состоится годовое общее собрание акционеров «Приорбанк» ОАО банка.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, акционеры заслушают отчеты наблюдательного совета и правления о работе банка за 2021 год, а также рассмотрят заключение ревизионной комиссии по результатам проведения ревизии за 2021 год.
Кроме того, планируется утвердить изменения и дополнения в порядок объявления, начисления, выплаты и списания дивидендов на акции «Приорбанк» ОАО и др.
На повестку дня вынесено к рассмотрению шесть вопросов.
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