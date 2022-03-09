30 марта 2022 года в очной форме состоится годовое общее собрание акционеров «Приорбанк» ОАО банка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, акционеры заслушают отчеты наблюдательного совета и правления о работе банка за 2021 год, а также рассмотрят заключение ревизионной комиссии по результатам проведения ревизии за 2021 год.

Кроме того, планируется утвердить изменения и дополнения в порядок объявления, начисления, выплаты и списания дивидендов на акции «Приорбанк» ОАО и др.

На повестку дня вынесено к рассмотрению шесть вопросов.