ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.03.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БНБ-БАНК ПРЕДЛАГАЕТ ДВА БЕЗОТЗЫВНЫХ ВКЛАДА С ПОВЫШЕННОЙ СТАВКОЙ


11:07 10.03.2022

ОАО «Белорусский народный банк» предлагает два новых безотзывных вклада в белорусских рублях и долларах США с повышенной ставкой.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, предлагается безотзывный вклад N7 в долларах США сроком на 3 месяца. Ставка для такого вклада – 7% годовых. Вклад можно открыть от 1000 USD, максимальный размер вклада – 7000 USD. (Имеется возможность в течение 45 дней с момента открытия пополнить вклад до максимальной суммы.).

Вклад N20 является безотзывным вкладом в белорусских рублях. Его срок размещения также 3 месяца, ставка – 20% годовых. Вклад можно открыть на сумму от 1000 до 20 000 BYN, а в течение 45 дней с момента открытия пополнить его до максимальной суммы.

Вклады N7 и N20 можно открыть как в мобильном приложении i’mbanking.by, так и в отделениях БНБ-Банка.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.03.2022
валюта курс
EUR 3.6166
USD 3.3031
RUB 2.7395
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.03.2022
валюта курс +/-
EUR 3.6166 +0.191
USD 3.3031 +0.2047
RUB 2.7395 -0.1534
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.8300 4.1000
USD 3.6060 3.6000
RUB 1.7000 2.8500
подробнее

Конвертация в банках
на 10.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0950 1.1200
EUR/RUB 151.0000 155.3200
USD/RUB 136.0000 144.5800
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте