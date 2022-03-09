ОАО «Белорусский народный банк» предлагает два новых безотзывных вклада в белорусских рублях и долларах США с повышенной ставкой.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, предлагается безотзывный вклад N7 в долларах США сроком на 3 месяца. Ставка для такого вклада – 7% годовых. Вклад можно открыть от 1000 USD, максимальный размер вклада – 7000 USD. (Имеется возможность в течение 45 дней с момента открытия пополнить вклад до максимальной суммы.).

Вклад N20 является безотзывным вкладом в белорусских рублях. Его срок размещения также 3 месяца, ставка – 20% годовых. Вклад можно открыть на сумму от 1000 до 20 000 BYN, а в течение 45 дней с момента открытия пополнить его до максимальной суммы.

Вклады N7 и N20 можно открыть как в мобильном приложении i’mbanking.by, так и в отделениях БНБ-Банка.