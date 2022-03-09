ЗАО «БТА Банк» установило по расходным операциям в сутки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по платежным карточкам в белорусских рублях установлен лимит по расходным операциям в размере 5000 рублей в сутки (если валюта транзакции совпадает с валютой счета с использованием карточки).

Кроме того, в банкоматах ЗАО «БТА Банк» невозможно снять денежные средства по банковским платежным карточкам других банков.