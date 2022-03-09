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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БТА БАНКЕ УСТАНОВИЛИ ЛИМИТ ПО РАСХОДНЫМ ОПЕРАЦИЯМ В СУТКИ
09:43 10.03.2022
ЗАО «БТА Банк» установило по расходным операциям в сутки.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по платежным карточкам в белорусских рублях установлен лимит по расходным операциям в размере 5000 рублей в сутки (если валюта транзакции совпадает с валютой счета с использованием карточки).
Кроме того, в банкоматах ЗАО «БТА Банк» невозможно снять денежные средства по банковским платежным карточкам других банков.
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