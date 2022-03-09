ЗАО «РРБ-Банк» с 14 марта 2022 года изменяет размер комиссионного вознаграждения за переводы в долларах США и евро.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, при этом минимальный и максимальный уровень размера вознаграждения остается на прежнем уровне.

Таким образом, размер комиссии по переводам в долларах США с отнесением расходов полностью за счет плательщика составит 0,15% от суммы (мин. 25 USD, макс. 150 USD); по переводам в евро - 0,15% от суммы (мин. 25 EUR макс. 150 EUR).

Размер вознаграждения банка за переводы в российских рублях и иных валютах не изменяется.