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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТАРИФЫ РРБ-БАНКА ДЛЯ БИЗНЕС-КЛИЕНТОВ С 14 МАРТА ИЗМЕНЯТСЯ
17:42 09.03.2022
ЗАО «РРБ-Банк» с 14 марта 2022 года изменяет размер комиссионного вознаграждения за переводы в долларах США и евро.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, при этом минимальный и максимальный уровень размера вознаграждения остается на прежнем уровне.
Таким образом, размер комиссии по переводам в долларах США с отнесением расходов полностью за счет плательщика составит 0,15% от суммы (мин. 25 USD, макс. 150 USD); по переводам в евро - 0,15% от суммы (мин. 25 EUR макс. 150 EUR).
Размер вознаграждения банка за переводы в российских рублях и иных валютах не изменяется.
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