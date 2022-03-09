|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРИОРБАНК ЗАКРЫВАЕТ УДАЛЕННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО В МИНСКЕ
16:43 09.03.2022
«Приорбанк» ОАО закрывает удаленное рабочее место (УРМ) 111/1 в Минске (ул. Макаенка, 23).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 14 марта 2022 года УРМ прекращает обслуживание клиентов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 09.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 09.03.2022
Курсы в банках
на 09.03.2022
Конвертация в банках
на 09.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте