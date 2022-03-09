БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПРИОРБАНК ЗАКРЫВАЕТ УДАЛЕННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО В МИНСКЕ

16:43 09.03.2022 «Приорбанк» ОАО закрывает удаленное рабочее место (УРМ) 111/1 в Минске (ул. Макаенка, 23). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 14 марта 2022 года УРМ прекращает обслуживание клиентов.