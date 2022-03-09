ЗАО «Цептер Банк» ввело лимит на снятие валюты в месяц.

«С 9 марта 2022 года устанавливается лимит на снятие с текущих (расчетных) счетов, счетов с использованием банковских платежных карточек: для одного физического лица суммарно со всех счетов не более 500 единиц свободно-конвертируемой валюты (доллары США, евро) в месяц», - говорится в сообщении банка.

В нем поясняется, что установление лимитов – временное ограничение, связанное со сложившейся ситуацией на рынке финансовых услуг.