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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦЕПТЕР БАНК ВВЕЛ ЛИМИТ НА СНЯТИЕ ВАЛЮТЫ В МЕСЯЦ
15:35 09.03.2022
ЗАО «Цептер Банк» ввело лимит на снятие валюты в месяц.
«С 9 марта 2022 года устанавливается лимит на снятие с текущих (расчетных) счетов, счетов с использованием банковских платежных карточек: для одного физического лица суммарно со всех счетов не более 500 единиц свободно-конвертируемой валюты (доллары США, евро) в месяц», - говорится в сообщении банка.
В нем поясняется, что установление лимитов – временное ограничение, связанное со сложившейся ситуацией на рынке финансовых услуг.
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