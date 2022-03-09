|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ОГРАНИЧЕН ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ В РАМКАХ ДОГОВОРОВ ЭКВАЙРИНГА ПО НЕКОТОРЫМ КАРТОЧКАМ БЕЛИНВЕСТБАНКА
14:37 09.03.2022
ОАО «Белинвестбанк» продолжает предоставлять услуги эквайринга юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, однако прием платежей в рамках ранее заключенных договоров осуществляется с ограничениями по некоторым карточкам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в рамках заключенных договоров торгового, мобильного, SoftPOS-эквайринга не осуществляются операции с использованием карточек, эмитированных банками-нерезидентами Беларуси, а также операции по приему платежей с помощью сервисов Apple Pay, Кошелек Pay™, Samsung Pay, Xiaomi Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, с использованием карточек в Оплати™.
В рамках заключенных договоров интернет-эквайринга по-прежнему обслуживаются карточки платежной системы БЕЛКАРТ. С карточками других платежных систем возможны перебои. Карточки, эмитированные банками-нерезидентами Беларуси, не обслуживаются.
Организациям торговли и сервиса, интернет-магазинам для приема платежей мы рекомендуем подключать сервис Оплати™. Он позволяет клиентам быстро оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода. Основные плюсы сервиса: низкий тариф на эквайринг; не требует дополнительного оборудования – все в вашем смартфоне; мгновенная оплата и быстрое зачисление денег; интеграция с интернет-магазинами.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 09.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 09.03.2022
Курсы в банках
на 09.03.2022
Конвертация в банках
на 09.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте