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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ОГРАНИЧЕН ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ В РАМКАХ ДОГОВОРОВ ЭКВАЙРИНГА ПО НЕКОТОРЫМ КАРТОЧКАМ БЕЛИНВЕСТБАНКА


14:37 09.03.2022

ОАО «Белинвестбанк» продолжает предоставлять услуги эквайринга юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, однако прием платежей в рамках ранее заключенных договоров осуществляется с ограничениями по некоторым карточкам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в рамках заключенных договоров торгового, мобильного, SoftPOS-эквайринга не осуществляются операции с использованием карточек, эмитированных банками-нерезидентами Беларуси, а также операции по приему платежей с помощью сервисов Apple Pay, Кошелек Pay™, Samsung Pay, Xiaomi Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, с использованием карточек в Оплати™.

В рамках заключенных договоров интернет-эквайринга по-прежнему обслуживаются карточки платежной системы БЕЛКАРТ. С карточками других платежных систем возможны перебои. Карточки, эмитированные банками-нерезидентами Беларуси, не обслуживаются.

Организациям торговли и сервиса, интернет-магазинам для приема платежей мы рекомендуем подключать сервис Оплати™. Он позволяет клиентам быстро оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода. Основные плюсы сервиса: низкий тариф на эквайринг; не требует дополнительного оборудования – все в вашем смартфоне; мгновенная оплата и быстрое зачисление денег; интеграция с интернет-магазинами.
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