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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТРИ БЕЛОРУССКИХ БАНКА ОТКЛЮЧАТ ОТ SWIFT
13:49 09.03.2022
Три белорусских банка отключат от SWIFT. Об этом сообщает Французское председательство в Совете ЕС в Twitter.
«Постпреды ЕС согласовали отключение трех белорусских банков из системы SWIFT», - говорится в сообщении.
Скорее всего речь идет про Белагропромбанк, Банк развития Республики Беларусь и Банк Дабрабыт, которые ранее были внесены в список для санкций.
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