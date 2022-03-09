Три белорусских банка отключат от SWIFT. Об этом сообщает Французское председательство в Совете ЕС в Twitter.

«Постпреды ЕС согласовали отключение трех белорусских банков из системы SWIFT», - говорится в сообщении.

Скорее всего речь идет про Белагропромбанк, Банк развития Республики Беларусь и Банк Дабрабыт, которые ранее были внесены в список для санкций.