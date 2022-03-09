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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БСБ БАНКЕ ИЗМЕНИЛИСЬ ТАРИФЫ НА ВЫДАЧУ НАЛИЧНЫХ ПО КАРТОЧКАМ ДРУГИХ БАНКОВ


13:05 09.03.2022

ЗАО «БСБ Банк» изменило тарифы на выдачу наличных денежных средств в своих кассах и банкоматах по карточкам других банков.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 9 марта 2022 года комиссия составит: белорусские рубли - 5%, иностранная валюта - 5%.

Для владельцев карт БСБ Банка снятие денежных средств остается бесплатным.
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