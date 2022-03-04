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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СБЕР БАНК ПОВЫСИЛ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ
12:10 09.03.2022
ОАО «Сбер Банк» с 4 марта 2022 года повысило размер процентов по банковским депозитам в белорусских рублях и иностранной валюте.
Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, повышенные ставки будут действовать по вновь заключаемым договорам отзывных депозитов «Сохраняй», где ставка в BYN выросла до 15,75% (на срок 6 месяцев).
Для валютных вкладов рост ставки составил: до 5,4% – в USD, до 5,9% – в EUR, до 9% – в российских рублях.
С полным перечнем депозитов Сбер Банка можно ознакомиться на сайте банка.
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