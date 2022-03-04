ОАО «Сбер Банк» с 4 марта 2022 года повысило размер процентов по банковским депозитам в белорусских рублях и иностранной валюте.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, повышенные ставки будут действовать по вновь заключаемым договорам отзывных депозитов «Сохраняй», где ставка в BYN выросла до 15,75% (на срок 6 месяцев).

Для валютных вкладов рост ставки составил: до 5,4% – в USD, до 5,9% – в EUR, до 9% – в российских рублях.

С полным перечнем депозитов Сбер Банка можно ознакомиться на сайте банка.