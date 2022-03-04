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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ УСТАНОВИЛ ЛИМИТ ПО ОТДЕЛЬНЫМ КРЕДИТНЫМ КАРТОЧКАМ
11:31 09.03.2022
ОАО «Банк БелВЭБ» с 5 марта 2022 года установил лимит по кредитным карточкам и карточкам, выданным в рамках программы кредитования «Яркая кредитка».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, размер лимита на осуществление безналичных платежей в организациях торговли и сервиса, электронной коммерции определен в размере 100 рублей в месяц.
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