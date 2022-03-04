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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НОВЫЕ ВКЛАДЫ В ДОЛЛАРАХ США И ЕВРО ПРЕДЛАГАЮТ В БЕЛАРУСБАНКЕ
10:43 09.03.2022
ОАО «АСБ Беларусбанк» предлагает новые вклады в долларах США и евро.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, предлагается безотзывный вклад «Актуальный с фиксированной процентной ставкой» в долларах США и евро на 50 и 70 дней, оформить которые можно в отделениях банка.
Ставка по депозиту в долларах США – до 5,1% годовых, в евро – до 4,4% годовых. Минимальная сумма вклада — 100 долларов США или евро. По вкладам сроком на 70 дней предусмотрена ежемесячная капитализация процентов и возможность их снятия. Вклад можно открыть на имя другого лица.
Кроме того, начался прием вкладов «Беларусбанк-онл@йн» (безотзывный) в долларах США и евро на 50 и 70 дней, оформить которые можно в каналах дистанционного банковского обслуживания.
Ставка по депозиту в долларах США – до 5,1% годовых, в евро – до 4,4% годовых. Минимальная сумма вклада — 50 долларов США или евро. По вкладам сроком на 70 дней предусмотрена ежемесячная капитализация процентов и возможность их снятия.
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