ОАО «АСБ Беларусбанк» предлагает новые вклады в долларах США и евро.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, предлагается безотзывный вклад «Актуальный с фиксированной процентной ставкой» в долларах США и евро на 50 и 70 дней, оформить которые можно в отделениях банка.

Ставка по депозиту в долларах США – до 5,1% годовых, в евро – до 4,4% годовых. Минимальная сумма вклада — 100 долларов США или евро. По вкладам сроком на 70 дней предусмотрена ежемесячная капитализация процентов и возможность их снятия. Вклад можно открыть на имя другого лица.

Кроме того, начался прием вкладов «Беларусбанк-онл@йн» (безотзывный) в долларах США и евро на 50 и 70 дней, оформить которые можно в каналах дистанционного банковского обслуживания.

Ставка по депозиту в долларах США – до 5,1% годовых, в евро – до 4,4% годовых. Минимальная сумма вклада — 50 долларов США или евро. По вкладам сроком на 70 дней предусмотрена ежемесячная капитализация процентов и возможность их снятия.