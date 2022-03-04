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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК УВЕЛИЧИЛ СТАВКИ ПО СРОЧНЫМ ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
09:47 09.03.2022
ОАО «Белагропромбанк» с 5 марта 2022 года увеличил ставки по срочным вкладам в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, размер процентных ставок для вновь заключаемых договоров по срочному безотзывному банковскому вкладу (депозиту) «Плюс к стабильности» в белорусских рублях увеличен до 22,20% годовых.
По срочным отзывным депозитам «Плюс к возможностям», «Плюс к накоплениям», «Депозитная карта», «Копилка» и «Весенний Плюс» в белорусских рублях ставка увеличена до 20,05% годовых в зависимости от срока размещения денежных средств.
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