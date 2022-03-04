БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

РУКОВОДСТВО БЕЛАГРОПРОМБАНКА ПРОВЕДЕТ ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ 10 МАРТА

17:52 04.03.2022 10 марта 2022 года председатель правления ОАО «Белагропромбанк» Анатолий Лысюк проведет прямую телефонную линию. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, граждане и юридические лица могут обратиться по актуальным для них вопросам по следующей тематике: общее руководство деятельностью банка; работа с персоналом; безопасность и защита информации; внутренний аудит; внутренний контроль; режимно-секретная деятельность и мобилизационная работа, а также по вопросам защиты прав потребителей.