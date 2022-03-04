ЗАО «Альфа-Банк» с 4 марта 2022 г. повышает процентные ставки по вкладам в долларах США и евро.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по безотзывному «Альфа-Вкладу» в долларах/евро со сроком возврата (для непрерывного остатка) 3 месяца ставка повышена до 6% годовых, 5 месяцев – до 6,5% годовых.

По безотзывному «Альфа-Вкладу» в долларах/евро со сроком возврата 33 дня – 5,75% годовых.

Для действующих вкладов ставка не меняется.