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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ОКАЗАНИЕ РЯДА УСЛУГ И ПЕРЕВОДЫ С ПОКУПКОЙ ВАЛЮТЫ
16:55 04.03.2022
ОАО «Банк БелВЭБ» приостанавливает оказание ряда услуг и переводы с покупкой иностранной валюты.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 4 марта 2022 года приостанавливается заключение новых договоров, а также прием денежных средств для пополнения суммы вклада (депозита) по ранее заключенным договорам на оказание услуг «Автосбережение», «Автосбережение в офисе банка».
Кроме того, приостанавливается осуществление по текущим (расчетным) банковским счетам физических лиц операций по безналичному переводу денежных средств с покупкой иностранной валюты.
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