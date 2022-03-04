ОАО «Банк БелВЭБ» приостанавливает оказание ряда услуг и переводы с покупкой иностранной валюты.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 4 марта 2022 года приостанавливается заключение новых договоров, а также прием денежных средств для пополнения суммы вклада (депозита) по ранее заключенным договорам на оказание услуг «Автосбережение», «Автосбережение в офисе банка».

Кроме того, приостанавливается осуществление по текущим (расчетным) банковским счетам физических лиц операций по безналичному переводу денежных средств с покупкой иностранной валюты.