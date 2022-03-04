БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БЕЛАРУСБАНКЕ УВЕЛИЧЕНЫ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ

16:19 04.03.2022 С 4 марта 2022 года ОАО «АСБ Беларусбанк» повышает процентные ставки по вновь принимаемым срочным банковским вкладам в национальной и иностранных валютах. Подробную информацию о линейке депозитов можно получить по телефону Контакт-центра 147, на сайте и в отделениях «Беларусбанка».