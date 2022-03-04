ЗАО «БТА Банк» с 4 м арта 2022 года открыло пополнение действующих депозитов в BYN с сохранением действующей процентной ставки.

Более подробную информацию можно получить у сотрудников в офисах Банка или в контакт-центре банка по номерам +375 17 25-777-25 или 5-282-282 (любой мобильный оператор).