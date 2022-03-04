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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БТА БАНК ВОЗОБНОВЛЯЕТ ПОПОЛНЕНИЕ ВКЛАДОВ ФИЗЛИЦ
15:38 04.03.2022
ЗАО «БТА Банк» с 4 м арта 2022 года открыло пополнение действующих депозитов в BYN с сохранением действующей процентной ставки.
Более подробную информацию можно получить у сотрудников в офисах Банка или в контакт-центре банка по номерам +375 17 25-777-25 или 5-282-282 (любой мобильный оператор).
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