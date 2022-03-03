|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ФРАНСАБАНКА СОСТОИТСЯ 25 МАРТА
13:08 04.03.2022
25 марта 2022 года состоится годовое общее собрание акционеров «Франсабанк» ОАО.
Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на рассмотрение вынесено 11 вопросов.
В частности, на собрании речь пойдет об итогах финансовой деятельности "Франсабанк" ОАО и работе наблюдательного совета в 2021 году, в том числе об итогах работы в 2021 году независимых директоров и возглавляемых ими комитетов.
Кроме того, планируется утвердить заключение ревизионной комиссии, годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности, распределить прибыль и рассмотреть аудиторское заключение за 2021 год.
на собрании обсудят виды расходов, осуществляемых в 2022 году за счет текущей прибыли, выплату денежного вознаграждения членам наблюдательного совета в 2022 году и др.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 03.03.2022
Курсы в банках
на 04.03.2022
Конвертация в банках
на 04.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте