25 марта 2022 года состоится годовое общее собрание акционеров «Франсабанк» ОАО.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на рассмотрение вынесено 11 вопросов.

В частности, на собрании речь пойдет об итогах финансовой деятельности "Франсабанк" ОАО и работе наблюдательного совета в 2021 году, в том числе об итогах работы в 2021 году независимых директоров и возглавляемых ими комитетов.

Кроме того, планируется утвердить заключение ревизионной комиссии, годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности, распределить прибыль и рассмотреть аудиторское заключение за 2021 год.

на собрании обсудят виды расходов, осуществляемых в 2022 году за счет текущей прибыли, выплату денежного вознаграждения членам наблюдательного совета в 2022 году и др.