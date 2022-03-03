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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БАНКЕ БЕЛВЭБ ОТМЕНИЛИ ПЛАТУ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ КАРТОЧКИ БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
11:34 04.03.2022
ОАО «Банк БелВЭБ» с 4 марта 2022 года отменяет комиссию за предоставление права пользования карточкой БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, условие распространяется как на новые, так и на оформленные до 4 марта 2022 года карточки.
Оформление карточек производится в любом сервисном офисе банка.
Карточка БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ интегрирована с платежной системой МИР. На сегодня карточками платежной системы МИР можно проводить расчеты на территории 10 стран (Российская Федерация, Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан, Южная Осетия, Абхазия).
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