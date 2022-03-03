БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАГРОПРОМБАНК УВЕЛИЧИВАЕТ РАЗМЕР СТАВОК ПО СРОЧНЫМ ВКЛАДАМ

10:24 04.03.2022 ОАО «Белагропромбанк» с 4 марта 2022 года увеличивает размер процентных ставок для вновь заключаемых договоров по срочным банковским вкладам (депозитам). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по депозитам «Плюс к стабильности», «Плюс к возможностям», «Плюс к накоплениям», «Депозитная карта» и «Копилка» в зависимости от срока размещения и условий вклада (депозита) ставка составит: в белорусских рублях - 19,85%; в долларах США - 6,5%; в евро - 5,0%; в российских рублях - 13,0%.