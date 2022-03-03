«Франсабанк» ОАО с 5 марта 2022 года прекращает привлечение денежных средств физических лиц в белорусских рублях, долларах США, евро и российских рублях в безотзывные и отзывные вклады на срок 45 дней.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, это касается депозитов «Верный расчет», Онлайн-вклад «Верный расчет» и «Результативный».

Кроме того, с 5 марта прекращается пролонгация вкладов физических лиц «Результативный» в белорусских рублях и иностранной валюте на срок 45 дней.