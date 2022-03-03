ЗАО «ВТБ (Беларусь)» с 3 марта 2022 года повышает размеры процентных ставок по вновь заключаемым срочным отзывным и безотзывным депозитам физических лиц в белорусских рублях и во всех иностранных валютах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, размеры процентных ставок при размещении срочных безотзывных и условных безотзывных депозитов в белорусских рублях в зависимости от срока размещения составят: при заключении договора вклада в офисах банка - от 12,4% до 18,8% годовых, при онлайн размещении в Интернет-банке и VTB mBank - от 12,5% до 18,9% годовых.

Максимальные размеры процентных ставок по открываемым отзывным депозитам в белорусских рублях составят 10,7% годовых при размещении на сроки 65 и 95 дней.

Размеры процентных ставок при размещении срочных безотзывных и условных безотзывных депозитов в долларах США и евро на сроки от 95 дней до 5 лет составят: при заключении договора вклада в офисах банка - 5,9% годовых, при онлайн размещении в Интернет-банке и VTB mBank - 6,0% годовых.

Размер процентной ставки по открываемым отзывным депозитам сроком 95 дней в долларах США и евро составит 4,9% годовых.

Размеры процентных ставок при размещении срочных безотзывных депозитов в российских рублях составят: при заключении договора вклада в офисах банка на срок от 95 дней до 3 лет - 19,9% годовых, при онлайн размещении в Интернет-банке и VTB mBank на срок от 95 до 732 дней - 20,0% годовых.

Размер процентной ставки по вновь открываемым отзывным депозитам в российских рублях на срок 95 дней составит 15,9% годовых.