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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РРБ-БАНК ОГРАНИЧИВАЕТ ПРИМЕНЕНИЕ ДОГОВОРОВ ЭКВАЙРИНГА
17:20 03.03.2022
ЗАО «РРБ-Банк» ограничивает применение договоров эквайринга.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на текущий момент в рамках заключенных договоров торгового эквайринга не осуществляются операции с использованием карт, эмитированных банками-нерезидентами Беларуси ии с использование сервисов токенизации, в том числе ApplePay, Samsung Pay и прочие.
В рамках заключенных договоров интернет-эквайринга обслуживаются карточки платежной системы БЕЛКАРТ. С карточками других платежных систем возможны перебои. Карточки, эмитированные банками-нерезидентами Республики Беларусь, не обслуживаются.
О возобновлении оказания услуг банк сообщит на своем официальном сайте.
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