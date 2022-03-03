ЗАО «РРБ-Банк» ограничивает применение договоров эквайринга.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на текущий момент в рамках заключенных договоров торгового эквайринга не осуществляются операции с использованием карт, эмитированных банками-нерезидентами Беларуси ии с использование сервисов токенизации, в том числе ApplePay, Samsung Pay и прочие.

В рамках заключенных договоров интернет-эквайринга обслуживаются карточки платежной системы БЕЛКАРТ. С карточками других платежных систем возможны перебои. Карточки, эмитированные банками-нерезидентами Республики Беларусь, не обслуживаются.

О возобновлении оказания услуг банк сообщит на своем официальном сайте.