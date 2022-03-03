ОАО «Банк БелВЭБ» с 3 марта 2022 года изменяет правила открытия, ведения и закрытия текущих (расчетных) банковских счетов, вкладов (депозитов), обезличенных металлических счетов физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, также изменяются правила текущего (расчетного) банковского счета физического лица, открытого с использованием системы дистанционного банковского обслуживания.

Так, для снятия денежных средств с текущего счета наличными клиент обязан предварительно представить заявку по установленной банком форме либо обратиться по телефону в контакт-центр банка. Заявка клиента исполняется банком не позднее десятого календарного дня со дня ее поступления.

Если договором срочного отзывного или условного отзывного банковского вклада (депозита) предусмотрено право клиента требовать возврата части вклада (депозита), банк возвращает клиенту часть суммы вклада (депозита), востребованную клиентом с соблюдением условий договора вклада, в течение 10 (десяти) дней со дня предъявления клиентом письменного требования об этом.

В случае досрочного расторжения договора срочного отзывного или условного отзывного банковского вклада (депозита) по инициативе клиента, банк возвращает клиенту вклад (депозит) в течение 10 (десяти) дней со дня предъявления клиентом письменного требования о досрочном возврате вклада (депозита).