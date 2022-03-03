БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В ПРИОРБАНКЕ ОГРАНИЧИЛИ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА КРЕДИТЫ

15:57 03.03.2022 С 3 марта 2022 года «Приорбанк» ОАО принимает кредитные заявки только на строительство недвижимости с господдержкой в рамках указа № 240 от 04.07.2017 г. об этом сообщается на сайте банка.