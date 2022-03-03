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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛГАЗПРОМБАНК В 2021 ГОДУ УВЕЛИЧИЛ ПРИБЫЛЬ В 1,9 РАЗА
15:21 03.03.2022
Прибыль ОАО "Белгазпромбанк" в 2021 году составила 77 434 тыс. белорусских рублей, увеличившись в 1,9 раза в сравнении с данными отчетности за 2020 год.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по итогам работы за 2021 год показатели ROA (рентабельность активов) и ROE (рентабельность капитала) составили 1,93% и 10,32% соответственно.
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