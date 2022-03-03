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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
КАРТЫ, МОБИЛЬНЫЙ БАНК, БАНКОМАТЫ И ТЕРМИНАЛЫ ФРАНСАБАНКА ПРЕКРАЩАЮТ РАБОТУ С 31 МАРТА
14:23 03.03.2022
С 31 марта 2022 года платежные карты, а также интернет-банк, мобильный банк, банкоматы и платежные терминалы «Франсабанк» ОАО перестают функционировать.
Как пояснили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, это связано с реорганизацией банка.
До 25 апреля наличные можно снять в кассах Франсабанка, со 2 мая – в отделении Альфа-Банка при помощи специалиста, а также через мобильное приложение Альфа-Банка.
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