|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПОВЫШАТЬ СТАВКИ ПО РАНЕЕ ВЫДАННЫМ КРЕДИТАМ НА НЕДВИЖИМОСТЬ В БЕЛАРУСБАНКЕ НЕ БУДУТ
12:45 03.03.2022
ОАО «АСБ Беларусбанк» приняло решение сохранить ставки по ранее выданным кредитам на недвижимость на прежнем уровне. Об этом сообщает Тelegram-канал банка.
Согласно информации, у клиентов банка, которые до 1 марта 2022 года уже оформили кредиты на покупку или строительство жилья, размер платежа до конца года не изменится, независимо от значения ставки рефинансирования Нацбанка Беларуси.
Банк примет еще ряд мер, направленных на снижение кредитной нагрузки. О них будет сообщено в самое ближайшее время.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 02.03.2022
Курсы в банках
на 03.03.2022
Конвертация в банках
на 03.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте