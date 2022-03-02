ОАО «АСБ Беларусбанк» приняло решение сохранить ставки по ранее выданным кредитам на недвижимость на прежнем уровне. Об этом сообщает Тelegram-канал банка.

Согласно информации, у клиентов банка, которые до 1 марта 2022 года уже оформили кредиты на покупку или строительство жилья, размер платежа до конца года не изменится, независимо от значения ставки рефинансирования Нацбанка Беларуси.

Банк примет еще ряд мер, направленных на снижение кредитной нагрузки. О них будет сообщено в самое ближайшее время.