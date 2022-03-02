БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК БЕЛВЭБ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ПРОГРАММУ ЛОЯЛЬНОСТИ UP4U

12:23 03.03.2022 В связи с введенными санкциями ОАО «Банк БелВЭБ» прекращает действие программы лояльности UP4U (накопление, приобретение, обмен накопленных баллов). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, действующими сертификатами, приобретенные до момента приостановления программы, можно воспользоваться до окончания указанного на них срока действия или до момента прекращения их обращения.