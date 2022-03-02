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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРИЕМ НОВЫХ ЗАЯВОК И ОФОРМЛЕНИЕ РЯДА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ В СТАТУСБАНКЕ ПРИОСТАНОВЛЕН
11:40 03.03.2022
ОАО «СтатусБанк» с 3 марта 2022 года приостанавливает прием новых заявок и оформление ряда потребительских кредитов для физических лиц (в том числе увеличение лимитов по овердрафту).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, не будут приниматься заявки на прием следующих кредитов: «Ваши деньги»; «Ваши деньги онлайн»; «Ваши деньги Комфорт»; «Овердрафт»; «Овердрафт онлайн»; «Овердрафт 300»; «Овердрафт зарплатный»; «Кредит на рефинансирование «Универсальный».
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