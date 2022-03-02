ОАО «Сбер Банк» временно приостанавливает работу платформы SavEx.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, совершать валютно-обменные операции по-прежнему можно в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» по централизованным курсам.