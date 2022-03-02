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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СБЕР БАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ ПЛАТФОРМЫ SAVEX
10:54 03.03.2022
ОАО «Сбер Банк» временно приостанавливает работу платформы SavEx.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, совершать валютно-обменные операции по-прежнему можно в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» по централизованным курсам.
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