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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК БЕЛВЭБ УСТАНОВИЛ ЛИМИТЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ С КАРТОЧКАМИ И НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ


10:09 03.03.2022

ОАО «Банк БелВЭБ» внес временные изменения в набор операций, совершаемых с использованием платежных карточек (в том числе кредитных) физических лиц, корпоративных карточек, а также операций с наличной иностранной валютой.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по платежным картам физических лиц произошли следующие изменения:

по картам в белорусских рублях установлены лимиты на переводы денежных средств, снятие наличных денежных средств, на оплату финансовых услуг через систему ЕРИП, в том числе перевод денежных средств на счета в другие банки - 2000 рублей в сутки;

установлены лимиты на выдачу и переводы иностранной валюты по картам в долларах США - 1000 долларов США, по картам в евро – 1000 евро в сутки, в том числе с конверсией;

установлены ограничения на выдачу иностранной валюты по картам в белорусских рублях и пополнение белорусскими рублями карт в иностранной валюте, а также переводы с карты в белорусских рублях на карты в иностранной валюте;

установлены ограничения на пополнение белорусскими рублями депозитов в иностранной валюте и отзыв депозитов в белорусских рублях на счета в иностранной валюте;

установлены ограничения по выдачи наличной иностранной валюты по карточкам других банков.

По кредитным карточкам для физических лиц, в том числе в рамках программы кредитования «Яркая кредитка» установлены ограничения по переводу денежных средств, оплате финансовых услуг через систему ЕРИП, снятию наличных денежных средств в кассах, банкоматах, ПСТС банка, в том числе перевод денежных средств на счета в другие банки с использование карточек. Безналичные расчеты в организациях торговли и сервиса доступны, кроме онлайн-оплаты.

По корпоративным карточкам установлены ограничения по выдаче наличной иностранной валюты по карточкам в белорусских рублях; установлены лимиты выдачи иностранной валюты по карточкам в долларах США – 1000 долларов США в сутки, по карточкам в евро – 1000 евро в сутки, в том числе с конверсией; установлены лимиты выдачи белорусских рублей по карточке в белорусских рублях – 2000 рублей в сутки.
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