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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


МТБАНК УТВЕРДИЛ НОВУЮ РЕДАКЦИЮ УСЛОВИЙ СОВЕРШЕНИЯ ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ


17:54 02.03.2022

ЗАО «МТБанк» утвердило новую редакцию условий совершения валютно-обменных операций корпоративных клиентов, которая вступит в силу с 14 марта 2022 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, основные изменения связаны с:

исключением из условий норм, связанных с информированием о реорганизациии ЗАО «МТБанк» в форме присоединения к нему ЗАО «Идея Банк» в связи с завершением данной реорганизации,

изменением валютного законодательства (Закон Республики Беларусь от 22.07.2003 N 226-З (ред. от 30.06.2020) "О валютном регулировании и валютном контроле", постановления Национального банка от 31.05.2021 N 147 "О проведении валютных операций" и от 28.05.2021 №141 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения валютно-обменных операций»).

Изменяются также подходы при зачислении денежных средств в иностранной валюте.

Так, денежные средства в иностранной валюте, поступившие в пользу клиента, зачисляются банком в соответствии с номером счета, указанным в кредитовом авизо банка-корреспондента. При этом зачисление банком денежных средств, поступивших в пользу клиента, в валюте, отличной от валюты поступления, осуществляется на указанный счет в валюте счета с конверсией, покупкой иностранной валюты.

В случае если в кредитовом авизо банка-корреспондента номер счета клиента не указан либо не соответствует номерам счетов, открытых клиенту в банке, денежные средства в иностранной валюте клиенту зачисляются в следующем порядке:

при наличии у клиента текущего (расчетного) банковского счета в валюте поступления банк производит зачисление средств в поступившей валюте на данный текущий (расчетный) банковский счет клиента;

при отсутствии у клиента текущего (расчетного) банковского счета в валюте поступления банк производит зачисление поступившей иностранной валюты с конверсией в валюте счета на счет, открытый клиенту в валюте, отличной от валюты платежа, а при отсутствии у клиента счетов в иностранной валюте, указанной в пункте 3 настоящих условий, банк зачисляет ему белорусские рубли с покупкой иностранной валюты.

Изменяется полное наименование банка с ЗАО "Минский транзитный банк" на ЗАО "МТБанк".
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