В правительстве Беларуси не увидели существенных изменений по международным платежам. Об этом сообщил премьер-министр Роман Головченко.

"По международным платежам существенных изменений не произошло. Есть, конечно, трудности в проведении расчетов, но они не носят критического характера. Размер заблокированных и находящихся на дополнительном контроле платежей крайне незначителен по меркам всего нашего платежного оборота. Вместе с тем введение масштабных санкций против российских банков и анонсированное, а уже и реализованное отключение их от системы SWIFT существенно усложняет или делает невозможным проведение платежей через их корреспондентские счета. Прошу Нацбанк и всю банковскую систему максимально работать над установлением каналов проведения платежей, помогать нашим предприятиям в проведении международных расчетов", - сказал Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.

Он поручил Банку развития и Агентству внешнеэкономической деятельности с учетом опыта других стран, длительное время находящихся под санкциями, внести предложения по возможным новым схемам работы.