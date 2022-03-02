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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СБЕР БАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ MONEY-BACK
17:19 02.03.2022
С 13 марта 2022 года вступят в силу изменения в условия программы Money-back в ОАО «Сбер Банк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в соответствии с изменениями максимальная сумма расчетного Money-back, выплачиваемого в течение отчетного периода клиенту, составляет 200 белорусских рублей.
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