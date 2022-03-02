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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ СОКРАЩАЕТ ВРЕМЯ ПРИЕМА ВАЛЮТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ОТ ЮРЛИЦ И ИП
16:13 02.03.2022
ОАО «Банк БелВЭБ» сокращает время приема валютных платежей от юрлиц и ИП.
«В связи с увеличением времени прохождения платежей в иностранной валюте ОАО «Банк БелВЭБ» вынуждено сократить время приема платежей от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в иностранной валюте до 13.00 со 2 марта 2022 года», - говорится в сообщении банка.
Напомним, ранее платежи принимались до 15.30 в понедельник – четверг и до 15.00 в пятницу.
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